Bpifrance : trois premiers investissements en obligations Relance

(AOF) - Bpifrance annonce trois premiers investissements en obligations Relance pour un montant de 17 millions d'euros, sur une enveloppe totale de 220 millions. Le groupe Estémi (33), fabricant multimatériaux de menuiseries (Ouvêo) et de fermetures (Provélis) sur mesure 100% française a bénéficié d’un financement en Obligations Relance dans le cadre du rachat de l’entreprise Loubat Fermetures (47) en décembre 2021. Le groupe Au Forum Du Bâtiment (75) a bénéficié d’obligations Relance dans le cadre du financement de son plan de développement organique. Enfin, les obligations Relance ont bénéficié au groupe Mister Menuiserie (27), spécialisé dans le secteur de la vente de menuiserie, du confort et de la sécurité de la maison dans une approche phygitale.

