BpiFrance réunit €4,2 mds pour soutenir les fleurons français

PARIS, 25 mai (Reuters) - La banque publique d'investissement a annoncé lundi avoir réuni 4,2 milliards d'euros, notamment auprès d'investisseurs privés et souverains, dans le cadre de la première levée d'un fonds destiné à protéger des fleurons français. Un temps baptisé "Lac d'Argent", "Lac 1" selon son appellation officielle a collecté en dépit d'un contexte chamboulé par l'épidémie de coronavirus un total de 3,2 milliards auprès d'une vingtaine d'investisseurs et levé un milliard d'euros de dette. Ce nouvel outil doit renforcer l'arsenal de la France pour protéger ses pépites face à l'appétit de fonds internationaux aux moyens financiers colossaux et à la montée en puissance des fonds activistes. "Dans la période actuelle, un grand nombre de sociétés performantes, internationalisées et innovantes souhaitent stabiliser leur capital en s'appuyant sur des investisseurs de long terme prêts à accompagner leur transformation (...)", déclare Nicolas Dufourcq, directeur général de bpiFrance, cité dans un communiqué. Aux côtés de Mubadala, le fonds souverain d'Abou Dhabi, qui a investi un milliard d'euros, le fonds a collecté des fonds auprès d'assureurs institutionnels français et internationaux dont Covea, Axa, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, Groupe VYV, Société Générale Assurances, le groupe Caisse des Dépôts, Natixis, Aviva France, Scor, Groupama, AG2R La Mondiale, Generali et CCR. Lac 1 a également rallié de grands groupes ainsi que des "family office" parmi lesquels Orange, Unibel et Financière Dassault. Le fonds, qui a pour ambition d'atteindre à terme une capacité d'investissement de 10 milliards d'euros, cible les entreprises françaises cotées avec le double objectif de stabiliser leur capital tout en dégageant des rendements attractifs. (Gwénaëlle Barzic et Leigh Thomas, édité par Jean-Stéphane Brosse)

