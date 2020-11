Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bpifrance prend 5,08% du capital d'Arkema, regarde d'autres investissements Reuters • 03/11/2020 à 12:06









(Actualisé avec déclarations de Nicolas Dufourcq, précisions) PARIS, 3 novembre (Reuters) - Bpifrance a annoncé mardi avoir pris une participation de 5,08% au capital du groupe de chimie spécialisée Arkema AKE.PA via son fonds Lac1, dédié à l'accompagnement sur le long terme des grandes entreprises françaises cotées. Le fonds a déployé 348 millions d'euros pour constituer sa position dans Arkema, a déclaré le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, à des journalistes. Avec cette participation au capital d'Arkema, Bpifrance entend affirmer sa confiance dans la stratégie axée sur le développement de la société dans les matériaux de spécialités, a indiqué Bpifrance. Le fonds a dit envisager d'accroître sa participation en fonction des conditions de marché, en vue d'obtenir un siège au conseil d'administration. Le fonds Lac1 est doté de 4,2 milliards d'euros, dont un milliard a été apporté par Bpifrance, un autre milliard par le fonds souverain d'Abou Dhabi, tandis que les assureurs français et d'autres investisseurs ont apporté 1,2 milliard d'euros. Le fonds aussi levé un milliard d'euros de dette pour financer ses investissements. Bpifrance avait dit par le passé vouloir porter le montant du fonds jusqu'à 10 milliards d'euros et investir dans une quinzaine de sociétés. Nicolas Dufourcq a indiqué que Bpifrance regardait d'autres entreprises et a dit être proche d'une décision sur un nouvel investissement. (Leigh Thomas et Blandine Hénault)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.24%