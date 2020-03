Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bpifrance monte au capital de Technicolor, détient 7,61% du capital et des droits de vote Reuters • 10/03/2020 à 18:53









PARIS, 10 mars (Reuters) - IsuBpifrance a annoncé mardi avoir augmenté sa participation au capital de Technicolor, dont il détient désormais 7,61% du capital et des droits de vote. Cette opération intervient alors qu'une assemblée générale extraordinaire de Technicolor prévue le 23 mars doit "amener les actionnaires à se prononcer sur une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et permettre ainsi à la société de mettre en oeuvre le renforcement de son bilan", précise Bpifrance dans un communiqué. Bpifrance précise détenir conjointement avec la Caisse des Dépôts et Consignations 10,01% du capital et des droits de vote de Technicolor SA. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

