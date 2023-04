Bpifrance lance Bpifrance Entreprises Avenir 1

(AOF) - Bpifrance renforce l'accès à l'investissement des particuliers dans les entreprises françaises non cotées, en lançant Bpifrance Entreprises Avenir 1 et abaisse le " ticket d’entrée " à 1 000 euros. La banque permet, pour la première fois, à des investisseurs non professionnels d’investir indirectement, à ses côtés et dans les mêmes conditions, par la prise de participations en capital, principalement dans des entreprises françaises et européennes non cotées.

Afin de faciliter le parcours de souscription, la Digital Factory de Bpifrance, qui conçoit, produit et exploite les produits et services numériques en ligne pour optimiser l'expérience client, a développé une plateforme en ligne simple et sécurisée permettant aux particuliers de souscrire en toute autonomie : " Bpifrance Entreprises ".

Bpifrance poursuivra sa stratégie de distribution multicanale, avec ses partenaires : réseaux bancaires, assureurs, conseillers en gestion de patrimoine, et épargne retraite.

Le fonds " Bpifrance Entreprises Avenir 1 ", d'une taille cible de 50 millions d'euros, co-investira systématiquement, aux côtés de Bpifrance à des conditions similaires, dans une douzaine de fonds sélectionnés selon des critères prédéfinis : des fonds sous-jacents d'une durée de vie de 12 ans maximum, d'une taille cible d'au moins 150 millions d'euros et pour lesquels Bpifrance s'engagera pour un montant unitaire de 20 millions d'euros minimum.

Les fonds sous-jacents devront être classés articles 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l'Union Européenne.

Le portefeuille sera constitué de fonds de capital développement (au moins 60% du total) et de fonds de capital-risque et de capital croissance (au plus 40% du total). Les investisseurs peuvent souscrire pendant une période de 12 mois, à compter du 19 avril 2023.