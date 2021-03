Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : un partenariat avec EcoTree pour l'offre LLD Cercle Finance • 22/03/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne vont pouvoir bénéficier de tous les avantages d'une offre de Location Longue Durée (LLD), tout en contribuant à réduire l'empreinte carbone de leurs déplacements. Grâce au partenariat entre BPCE Lease et EcoTree, les clients pourront devenir propriétaires d'arbres localisés en France et ainsi contribuer à la captation d'une partie des gaz à effet de serre émis par leurs véhicules. Ainsi en parallèle d'un large choix de véhicules verts (électriques ou hybrides) en LLD, elles vont permettre également à leurs clients particuliers ayant opté pour un véhicule thermique de limiter leur empreinte environnementale. ' A titre d'exemple, au terme de 5 ans de souscription à l'offre de LLD, les clients ayant choisi de contribuer à hauteur de 3E par mois deviendront ainsi propriétaires de 10 arbres. BPCE Lease effectuera un abondement de 100 % du montant afin de doubler le nombre d'arbres plantés ' indique le groupe.

