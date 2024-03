Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: un nouveau directeur général du pôle SEF information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Fabrice Gourgeonnet, actuellement président du directoire de la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), est nommé directeur général du pôle Solutions et Expertises financières (SEF) de BPCE à compter du 1er septembre 2024. Il va succéder à Catherine Halberstadt.



Le pôle SEF regroupe les expertises du Groupe BPCE dans les métiers des financements spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, affacturage, cautions et garanties, financement de la promotion immobilière), de la conservation de titres, du conseil en développement international et des solutions immobilières.



Nicolas Namias, président du directoire de BPCE a déclaré : ' La nomination de Fabrice Gourgeonnet à la direction du pôle Solutions et Expertises financières (SEF) de BPCE vient reconnaître la qualité d'un parcours de 20 ans au sein du groupe, construit sur l'expertise métier et la proximité client. Ses expériences ont montré sa capacité à mobiliser un collectif dans une dynamique de résultats et de performance ; elles ont été enrichies par une formation internationale '.





