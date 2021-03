Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : simplifie le financement des factures des entreprises Cercle Finance • 01/03/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne annoncent le lancement auprès de leurs clients entreprises FlashFactures, une nouvelle solution digitale de financement de factures. ' Cette innovation permet de financer en 24 heures les factures clients (B2B) en attente de règlement et d'obtenir un virement en quelques secondes sur le compte grâce au service Instant Payment ' indique le groupe. Face au contexte de crise sanitaire et économique, la gestion de trésorerie et des liquidités est plus que jamais au coeur des enjeux des entreprises pour sécuriser leur continuité d'activité. FlashFactures a pour mission de répondre à cette demande en proposant un financement à la facture qui simplifie considérablement les démarches administratives.

