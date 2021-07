Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : retrait obligatoire sur les actions Natixis le 21/07 Cercle Finance • 13/07/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - BPCE annonce détenir 91,80 % du capital et des droits de vote de Natixis à la suite de la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée déposée par BPCE sur les actions de la société Natixis, ouverte du 4 juin 2021 au 9 juillet 2021 inclus, BPCE procèdera le 21 juillet 2021 au retrait obligatoire de toutes les actions Natixis qui n'ont pas été apportées à l'offre publique, soit un total de 251 846 401 actions Natixis représentant 7,97 % du capital et des droits de vote de la société. ' Le retrait obligatoire sera effectué aux mêmes conditions financières que l'offre publique d'achat simplifiée, soit 4 euros par action de la société Natixis, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais ' indique le groupe.

