BPCE : résultat net publié de 1 856 ME au 1er semestre 2021

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre une croissance de 22,0% de son produit net bancaire au 2ème trimestre 2021 à 6 334 millions d'euros. La croissance est de 16,0% au 1er semestre 2021 à 12 465 millions d'euros. ' Il intègre un fort rebond de l'activité commerciale dans tous les métiers par rapport au premier semestre 2020, qui constitue une base de comparaison faible, mais également par rapport au 1er semestre 2019 ' indique le groupe. Le produit net bancaire augmente de 6,4% au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2019. BPCE souligne la forte dynamique commerciale dans tous les métiers pour l'activité Banque de Proximité et Assurance, avec une très bonne performance dans les Banques Populaires et Caisses d'Epargne avec une hausse des revenus du pôle de 10,0% au 2ème trimestre 2021 et de 7.6% au 1er semestre 2021. Le résultat net publié part du groupe au 2ème trimestre 2021 s'élève à 1 308 millions d'euros (contre 131 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Au 1er semestre 2021, il ressort à 1 856 millions d'euros. Le résultat net part du groupe sous-jacent après retraitement de l'impact IFRIC 21 et excluant la contribution nette de Coface s'établit à 1 241 millions d'euros au 2ème trimestre 2021 (x 6,6) et à 2 250 millions d'euros au 1er semestre 2021 (x 2,6). Le ratio de CET11,2 du Groupe BPCE à fin juin 2021 atteint un niveau estimé de 15,6%, contre 16,1% au 31 mars 2021.

