Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: résultat net publié de 1 681 ME au 1er semestre (+12%) information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 5 626 millions d'euros est en hausse de 3 %, au 2ème trimestre 2024 par rapport au 2ème trimestre 2023, et en hausse de 1 % à 11 379 au 1er semestre 2024 par rapport au 1er semestre 2023, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.



Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 3 701 millions d'euros, en hausse de 2 % sur un an au 2ème trimestre 2024 et 7 464 millions d'euros, - 1 % sur un an au 1er semestre 2024. 'Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne affichent de fortes performances commerciales avec 452 000 nouveaux clients sur tous les marchés depuis le début de l'année' indique le groupe.



La marge nette d'intérêt atteint 3,5 milliard d'euros au 1er semestre 2024, en baisse limitée de 6 % sur un an. Les commissions, à 5,3 milliards d'euros au 1er semestre 2024, progressent de 7 % sur un an.



Le résultat brut d'exploitation ressort à 1 618 millions d'euros au 2ème trimestre 2024 en baisse de 3 % sur un an, et à 3 220 millions d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de 11 % sur un an.



Le résultat net publié part du groupe s'établit à 1 681 millions d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de 12 % sur un an. Il diminue de 17 % sur un an au 2ème trimestre 2024 pour atteindre 806 millions d'euros. Il baissait de 22% hors FRU sur un an au 1er trimestre 2024 et de 29 % sur un an au 4ème trimestre 2023.



Le résultat net part du groupe sous-jacent ressort à 837 millions d'euros au 2ème trimestre 2024 en baisse de 9 % sur un an, et à 1 741 millions d'euros au 1er semestre 2024 en hausse de 17 % sur un an.



Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin juin 2024 atteint un niveau estimé de 15,6 %, stable sur le trimestre.





Valeurs associées NATIXIS 4,00 EUR Euronext Paris 0,00%