BPCE: résultat net pdg en repli de 22% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 18:31

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE annonce avoir enregistré une baisse de 7% de son produit net bancaire au 1er semestre, à 11,3 milliards d'euros, en ligne avec les anticipations, compte tenu du nouvel environnement des taux.



Les revenus semestriels du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 7 546 millions d'euros (- 9 %).



Le résultat brut d'exploitation semestriel ressort à 2,9 milliards d'euros, en recul de 22%, tandis que le résultat net part du groupe s'établit à 1,5 milliard d'euros (-22%).



Sur le seul 2e trimestre, BPCE publie un produit net bancaire de 5,46 milliards d'euros en recul de 9% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le résultat brut d'exploitation ressort quant à lui à 1667 ME (-22%), pour un résultat net part du groupe trimestriel de 973 ME en repli de 18% en un an.



'Nous continuons également à préparer l'avenir en maintenant une stricte discipline sur les charges, en baisse sur le trimestre, et en ayant une gestion prudente de nos risques. Les ratios de solvabilité, déjà très supérieurs aux exigences prudentielles, progressent encore ce trimestre avec un CET1 à 15,2%', a commenté Nicolas Namias, président du directoire de BPCE.