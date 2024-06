Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: présentation du projet Vision 2030 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - BPCE fait part du lancement de son projet stratégique Vision 2030, traçant les grandes priorités stratégiques du groupe et de ses métiers d'ici à 2030, et assorti d'objectifs commerciaux, financiers et extra-financiers à horizon 2026.



'Ces 15 années ont permis de construire un groupe solide, 100% coopératif réunissant 9,5 millions de sociétaires, quatrième acteur bancaire de la zone euro en termes de capitalisation', rappelle le groupe bancaire.



Il explique que ce plan Vision 2030 s'organise autour de trois grands piliers : forger sa croissance pour le temps long, donner à ses clients confiance en leur avenir et exprimer sa nature coopérative sur tous les territoires.



A l'horizon 2030, en France, BPCE vise à devenir la banque d'un Français sur quatre et la première banque des professionnels et des entreprises, ainsi que le quatrième assureur, et à faire du logement et de la compétitivité des territoires deux verticales stratégiques.



Définissant dès 2026 des objectifs commerciaux, financiers et extra-financiers, il maintient des exigences de solidité parmi les plus élevées en Europe, avec un ratio CET1 supérieur à 15,5%, et vise un résultat net de cinq milliards d'euros.





Valeurs associées NATIXIS 4,00 EUR Euronext Paris 0,00%