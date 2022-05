Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE: Pascal Pouyet nommé chez Groupe Habitat en Région information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - BPCE annonce la nomination de Pascal Pouyer en tant que président du Conseil d'Administration du Groupe Habitat en Région, second acteur privé du logement social en France qui réunit les activités de logement social du Groupe BPCE avec 20 entreprises, 252 000 logements pour 490 000 personnes logées et 3 300 collaborateurs.



Pascal Pouyet a débuté sa carrière en 1993 à la Caisse d'Epargne Auvergne en tant que directeur des fonctions d'expertise du système d'informations.



Il est également, depuis octobre 2021, Directeur du développement Caisse d'Epargne au sein du Groupe BPCE.





