BPCE: objectifs de réduction d'émissions fixés pour 2030 information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 09:45

(CercleFinance.com) - BPCE a précisé mercredi ses objectifs de réduction d'émissions carbone à horizon 2030 dans le cadre des financements qu'il accorde au secteur de l'énergie.



Le groupe bancaire français - qui rappelle que les énergies fossiles représentent 85% des émissions de CO2 dans le monde - explique avoir choisi de fixer dans un premier temps des cibles de réduction des émissions carbone de ses activités liées à la production d'électricité et aux secteurs du pétrole et du gaz.



A horizon 2030, et par rapport à 2020, BPCE prévoit ainsi de réduire de 30% les émissions carbone liées à l'utilisation finale de la production financée de pétrole et de gaz.



A cette date, l'intensité carbone des activités financées par le groupe dans le secteur de la production d'électricité devrait se situer en-deçà de 138 gCO2e/kWh, c'est-à-dire l'objectif du scénario de neutralité carbone à échéance 2050 fixé par l'Agence Internationale de l'Energie.



En parallèle, le groupe compte augmenter ses financements portant sur des sources de production d'électricité émettant peu de CO2, en mettant particulièrement l'accent sur le financement des énergies renouvelables.



En finançant des projets d'éolien offshore flottant, BPCE a réussi à porter son exposition aux énergies renouvelables à plus de 11 milliards d'euros à la fin 2021, soit plus de la moitié de son portefeuille liée à la production d'électricité.