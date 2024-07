Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: notation long terme relevée à A+ par Standard & Poor's information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - BPCE fait savoir que l'agence Standard & Poor's a amélioré sa notation long terme, celle-ci s'établissant désormais à A+ avec une perspective stable.



Pour rappel, la notation précédente était de niveau A avec une perspective stable.



Cette décision vient saluer la capacité du groupe à constituer des 'coussins de sécurité' permettant de renforcer sa solidité financière.



La note A+ perspective stable place le groupe au meilleur standard européen et contribuera au développement de ses entreprises dans le cadre du projet stratégique ' VISION 2030 '.



Par ailleurs, l'agence de notation Moody's a confirmé en juillet la notation long terme A1 perspective stable pour le Groupe BPCE.

Les agences Fitch et R&I attribuent également, à ce jour, une notation long terme A+ perspective stable au Groupe BPCE.





