BPCE : nominations au sein du comité de direction générale

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni sous la présidence de Pierre Valentin, a approuvé ce jour la nomination de Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines. Béatrice Lafaurie sera membre du comité de direction générale. Elle succède à Catherine Halberstadt, qui sera nommée directrice générale en charge du pôle Solutions et Expertises financières, et remplacera dans cette fonction Dominique Garnier qui devient directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

