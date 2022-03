Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE: nomination de Jerôme Terpereau information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni hier, sous la présidence de Thierry Cahn, a approuvé, sur proposition de Laurent Mignon président du directoire du Groupe BPCE la nomination de Jerôme Terpereau, à compter du 1er juin en tant que directeur général Banque de proximité et Assurance, membre du directoire du Groupe BPCE.



Depuis 2018, Jérôme Terpereau était président du directoire de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.



Il succèdera à Christine Fabresse, nommée présidente du directoire de la Caisse d'Epargne CEPAC à compter du 2 mai 2022.





