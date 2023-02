BPCE: nomination d'un nouveau directoire information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 17:28

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance, réuni sous la présidence de Thierry Cahn, a approuvé ce jour, à l'unanimité, sur proposition de Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, la nomination d'un nouveau directoire pour une durée de quatre ans à compter du 3 février.



Béatrice Lafaurie, directrice générale Ressources Humaines, membre du directoire, est renouvelée dans ses fonctions.



Hélène Madar est nommée directrice générale Banque de Proximité et Assurance, membre du directoire ; elle est actuellement directrice générale de la Banque Populaire du Nord.



Jérôme Terpereau est nommé directeur général Finance, membre du directoire. Il est actuellement directeur général Banque de Proximité et Assurance, et succède ainsi à Jean-François Lequoy qui fera valoir ses droits à la retraite le 1er mai prochain et reste au comité de direction générale jusqu'à cette date.



Le nouveau comité de direction générale de BPCE est désormais composé de Nicolas Namias, président du directoire ; Béatrice Lafaurie, directrice générale Ressources Humaines, membre du directoire ; Hélène Madar, directrice générale Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ; Jérôme Terpereau, directeur général Finance, membre du directoire ; Laurent Benatar, directeur général Technologies et Operations ; Jacques Beyssade, secrétaire général du groupe ; François Codet, directeur général Assurances ; Jean-François Lequoy, jusqu'au 1er mai 2023 ; Franck Leroy, directeur général Risques groupe ; Catherine Halberstadt, directrice générale Solutions et Expertises Financières ; Stéphanie Paix, directeur général Global Financial Services et Yves Tyrode, directeur général Digital et Payments.