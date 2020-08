Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : négociation exclusive pour la cession de Fidor Bank Cercle Finance • 03/08/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - BPCE annonce entrer en négociation exclusive avec Ripplewood Advisors LLC pour la cession de l'intégralité du capital de Fidor Bank AG. Ce projet sera présenté aux instances représentatives du personnel lors d'une procédure d'information-consultation. ' Le closing de cette transaction, qui sera soumis à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, est actuellement prévu au cours du premier semestre 2021 ' précise le groupe.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +1.07%