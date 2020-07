Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : n'a pas de projet d'offre sur les actions Natixis Cercle Finance • 17/07/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - BPCE fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de déposer un projet d'offre publique sur les actions Natixis. Cette annonce de BPCE fait suite aux récentes rumeurs de presse. ' BPCE rappelle mener en permanence des réflexions stratégiques sur les possibles évolutions de l'organisation du groupe ' indique la direction.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +4.12%