Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE: les ratios de solvabilité au-dessus des exigences information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le groupe BPCE a annoncé vendredi que ses ratios de solvabilité financière se situaient 'bien au-dessus' des exigences de fonds propres requises par la Banque centrale européenne.



Le groupe bancaire précise dans un communiqué que son ratio de solvabilité global s'établissait à 18,1% au 30 septembre dernier, un niveau supérieur au minium de 13,5% fixé par la BCE à compter de 2023.



Quant à sa filiale Natixis, elle se situe elle aussi bien au-dessus des exigences de l'autorité centrale, avec un ratio réglementaire dit 'Common Equity Tier 1' de 11% au 30 juin 2022, contre 8,5% pour l'exigence de ratio de fonds propres de la BCE.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.