BPCE lance une obligation verte à destination des clients particuliers

(AOF) - Le Groupe BPCE, acteur engagé en faveur d'une économie durable, lance une solution innovante d'épargne responsable destinée aux clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne. Grâce à cette obligation verte « Ambition Durable », les fonds collectés permettront de financer la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Pour la rentabilité du placement, le Groupe BPCE a choisi un indice actions « Eau et Océan » comme moteur de performance.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne de devenir les banques de référence de la transition énergétique dans les territoires.