BPCE : forte hausse du résultat net publié au 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire augmente de 7,9% et atteint 6,3 milliards d'euros au 4ème trimestre 2019. Il est porté par la hausse des revenus de tous les métiers.

Le pôle Banque de proximité et Assurance enregistre une hausse de + 3,8%, la Gestion d'actifs et de fortune de + 7,5% et la Banque de Grande Clientèle de +73,6%.

Sur l'année 2019, le PNB du groupe est en légère progression (+ 1,5%) pour atteindre 24,3 MdE.

Le groupe enregistre une forte croissance du résultat net publié de 34,2% à 789 ME au 4ème trimestre 2019. Le résultat net part du groupe après retraitement de l'impact IFRIC 21 s'établit à 770 millions d'euros au 4ème trimestre 2019 (+9,8% sur un an). Il est de 3 492 millions d'euros en 2019 (-1,1% sur un an).

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin décembre 2019 atteint un niveau estimé à 15,6%, contre 15,5% au 30 septembre 2019.

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré: ' Nos deux grands réseaux ont poursuivi leur développement et le déploiement d'outils digitaux au service de nos clients, la Gestion d'actifs a enregistré une collecte nette positive ce trimestre et les métiers de la Banque de Grande Clientèle ont été très dynamiques '.

' L'année 2019 a été également très riche en exécution de projets stratégiques, pour simplifier notre structure et préparer le développement futur de notre groupe, avec notamment l'acquisition d'une participation majoritaire dans Oney Bank, la finalisation de notre modèle de banque assurance ou encore la création par Natixis avec la Banque Postale d'un leader européen dans la gestion d'actifs assurantiels.'