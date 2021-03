Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : fait un point sur l'octroi du PGE depuis Mars 2020 Cercle Finance • 24/03/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Depuis le lancement du PGE en mars 2020, les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne, Banque Palatine et Natixis ont octroyé près de 31 milliards d'euros de PGE à plus de 200 000 clients sur l'ensemble du territoire. ' Cet accompagnement majeur auprès de ses clients place le Groupe BPCE parmi les tout premiers groupes bancaires en matière de soutien et de sauvegarde de l'économie française ' indique le groupe. Le Groupe BPCE, avec notamment l'appui et l'expertise de Natixis Assurances s'engage désormais dans la préparation et la mise à disposition prochaine pour ses clients du dispositif de relance des Prêts Participatifs avec le Soutien de l'Etat (PPSE).

