BPCE : fait évoluer les plans d'épargne retraite collectifs

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE et Natixis Interépargne se sont mobilisés afin de transformer, dès 2019, les Plans d'Epargne Retraite Collectifs de près de 45 000 entreprises clientes des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, en nouveaux Plans d'Epargne Retraite Collectifs PACTE. Ces entreprises peuvent faire bénéficier, dès à présent, leurs salariés des nouvelles dispositions de la loi PACTE et notamment de ses avantages fiscaux. ' Les épargnants disposent désormais d'un cadre fiscal plus attractif pour se constituer, sur le long terme, un capital pour la retraite. Les versements volontaires deviennent, par défaut, déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu ' indique le groupe. ' Un avantage fiscal supplémentaire leur est accordé jusqu'au 1er janvier 2023 en cas de transferts de l'épargne accumulée sur un contrat d'assurance-vie vers leur nouveau Plan d'Epargne Retraite (doublement des abattements disponibles après 8 années). Les sommes ainsi réinvesties bénéficient en outre de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu ' rajoute le groupe.

