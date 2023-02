Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE: entrée au capital de l'agence Scope information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE annonce devenir actionnaire de Scope Group, le principal fournisseur européen de notes de crédit indépendantes, d'analyses ESG et de recherches de fonds, dont il vient ainsi renforcer la base d'actionnaires européens.



'En prenant une participation dans Scope Group, le Groupe BPCE souhaite soutenir une initiative européenne sur le marché de la notation dominé jusqu'à présent par les grandes agences anglo-saxonnes', explique l'établissement bancaire français.



Agence de notation financière et extra-financière (ESG) couvrant toutes les classes d'actifs (pays, sociétés, collectivités publiques, financements, ...), Scope exerce son activité dans toute l'Europe et compte environ 300 collaborateurs.





Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris 0.00%