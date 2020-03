Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : émission de covered bonds d'un milliard d'euros Cercle Finance • 25/03/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE annonce être le premier grand groupe bancaire européen à faire un retour réussi sur le marché obligataire avec une émission de covered bonds de son émetteur spécialisé BPCE SFH (émission garantie par les crédits à l'habitat originés par les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne) dans des marchés financiers perturbés par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Cette émission d'une durée de cinq ans est d'un milliard d'euros avec un rendement investisseurs de 0,258% l'an. L'émission a notamment été dirigée par Natixis. Nicolas Namias, Directeur Général Finance et Stratégie, membre du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : ' Le Groupe BPCE est pleinement mobilisé pour soutenir le financement de l'économie et permettre à ses clients de traverser cette période difficile ; nous nous félicitons que le groupe ait pu accéder au marché obligataire témoignant ainsi de la qualité de sa signature, en continuant également à maintenir le lien fort qu'il a bâti avec les nombreux investisseurs qui lui font confiance dans le monde entier. '

