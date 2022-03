BPCE dévoile une exposition de 851 millions d'euros à la Russie et à l'Ukraine

(AOF) - Suivant l'exemple des autres banques françaises, BPCE a précisé son exposition à la Russie et à l'Ukraine. Elle s'élève à un total de 851 millions d'euros, dont 788 millions d'euros pour le premier pays et 63 millions d'euros pour le second. Les expositions nettes bancaires sur la Russie correspondent principalement à des activités de financement, 733 millions d’euros, soit 93 % du total. BPCE souligne " qu'il suit de très près l’évolution de la situation en Russie et en Ukraine, même si son exposition à ces deux pays est très limitée ".

La banque rappelle que son encours bruts de prêts et créances au coût amorti s'élève à 889 milliards d'euros.

Par ailleurs, dans le métier de la gestion d'actifs pour le compte des clients du groupe, l'exposition sur la Russie des différents fonds gérés par les sociétés de gestion de Natixis Investment Managers, correspondant principalement à des investissements dans des obligations émises par l'Etat russe, est de 302 millions d'euros au 28 février 2022, et de 97 millions d'euros sur l'Ukraine.

" Ces expositions, à rapprocher des actifs sous gestion s'élevant à 1 259 milliards d'euros au 31 décembre 2021, sont très peu significatives ", souligne la banque.