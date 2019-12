BPCE : développement du partenariat avec La Banque Postale

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE, Natixis et La Banque Postale annoncent une nouvelle étape significative dans le cadre du développement de leur partenariat industriel.

Les accords concernant CNP Assurances (extension des accords commerciaux et pacte d'actionnaires) ont été signés et les principaux termes du projet de rapprochement d'activités de gestion d'actifs ont été définis.

' Le projet vise à combiner, au sein d'Ostrum Asset Management, les activités et expertises de gestion taux euro et crédit, ainsi que la gestion assurantielle d'Ostrum Asset Management et de LBP Asset Management, regroupant ainsi environ 435 MdsE d'encours sous gestion (sur la base des encours au 30 juin 2019) ' indique le groupe.

L'entité commune serait détenue à 55% par Natixis (au travers de sa filiale Natixis Investment Managers) et à 45% par LBP (au travers de sa filiale LBP Asset Management), dans le cadre d'une gouvernance équilibrée.

Ces accords prévoient notamment le passage de la répartition en coassurance de l'assurance collective des emprunteurs à 50-50% entre Natixis Assurances (BPCE Vie et BPCE Prévoyance) et CNP Assurances et la réassurance par CNP Assurances de 34 % de l'assurance individuelle des emprunteurs souscrite par BPCE Vie.

BPCE et La Banque Postale ont conclu également un nouvel accord en leur qualité d'actionnaires de CNP Assurances (détenant respectivement 16,11% et 62,13% du capital), qui sera en vigueur jusqu'à fin 2030.