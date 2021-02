Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée Cercle Finance • 09/02/2021 à 18:29









(CercleFinance.com) - BPCE, actionnaire majoritaire de Natixis, annonce son intention d'acquérir les c. 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas et de déposer une offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le projet d'offre publique est au prix de 4,00 euros par action Natixis (dividende attaché). Cette Offre représente un montant total en numéraire de 3,7MdE. En cas de succès de l'Offre à 100%, suite à la clôture de l'opération, le ratio CET1 du Groupe BPCE à fin 2021 sera en ligne avec son objectif stratégique de 15,5%. ' L'offre publique d'achat simplifiée sera, le cas échéant, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en oeuvre étaient satisfaites ' précise le groupe. Le Groupe BPCE présentera son plan stratégique en juin. ' Il portera la dynamique de développement de chacun des trois métiers du Groupe, la Banque de Proximité et Assurance, la Gestion d'actifs et de Fortune et la Banque de Grande Clientèle ' rajoute la direction de BPCE.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris 0.00%