BPCE: coentreprise en vue avec Generali en gestion d'actifs information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Generali et BPCE annoncent la signature d'un protocole d'accord (MoU) non contraignant visant à rassembler, dans une entreprise commune, les activités de gestion d'actifs de Generali Investments Holding (GIH) et de Natixis Investment Managers.



Avec 1.900 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AuM), cette coentreprise se classerait au neuvième rang mondial en termes d'AuM et de premier gestionnaire d'actifs en Europe, avec des revenus de 4,1 milliards d'euros.



Dotée d'une taille critique dans un marché de la gestion d'actifs en forte évolution, elle s'appuierait sur 'une complémentarité géographique, des expertises diversifiées, une gamme étendue de sociétés de gestion affiliées et des équipes de grande qualité'.



L'entreprise serait contrôlée conjointement à 50%, s'appuyant sur un engagement de long terme de BPCE et Generali, reposant sur des contrats d'une durée de 15 ans, et avec une structure de gouvernance équilibrée reflétant ce co-contrôle.



Les instances représentatives du personnel des différentes parties concernées seront consultées et la réalisation effective, attendue début 2026, dépendra de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.





