BPCE: BPCE Lease et la BEI signent un partenariat

(CercleFinance.com) - BPCE Lease et la Banque européenne d'investissement signent un partenariat financier de 300 millions d'euros dédié à la transition environnementale des PME et ETI en France et en Europe. Il s'agit du première opération de ce type en France.



L'apport d'une enveloppe de 300 millions d'euros par la Banque européenne d'investissement (BEI) à BPCE Lease permettra au métier du crédit-bail du Groupe BPCE de développer le financement des projets de mobilité, d'efficacité énergétique et de production d'énergies renouvelables en autoconsommation de ses clients et de ceux des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne, du Crédit Coopératif et de la Banque Palatine.



Ces financements porteront sur de nouveaux contrats de crédit-bail mobilier, location financière, crédit-bail immobilier, location longue durée, consentis à des conditions financières attractives et à des maturités adaptées aux caractéristiques des actifs verts, en France (métropolitaine et outre-mer), en Espagne et en Italie.



Le type de projets éligibles au financement comprend, par exemple, des véhicules et des matériels de transport électriques, des infrastructures de recharge, des chariots élévateurs, le remplacement de moteurs électriques ou des variateurs de vitesse sur les moteurs dans l'industrie ainsi que les installations photovoltaïques.



Didier Trupin, directeur général de BPCE Lease a déclaré: ' BPCE Lease accompagne ses clients dans la recherche des meilleures solutions pour les doter de flottes automobiles électrifiées et d'infrastructures de recharges, de bâtiments et d'équipements moins énergivores et moins polluants, ainsi que d'unités de production d'énergies renouvelables. '





