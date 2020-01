Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE : actualisation annuelle des exigences de MREL Cercle Finance • 30/01/2020 à 18:24









(CercleFinance.com) - L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) vient de notifier les exigences actualisées de MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). L'exigence actualisée de MREL total a été fixée à un niveau équivalent à 24,2% des actifs pondérés du groupe en fonction des risques (Risk-Weighted Assets ou RWA) à fin décembre 2017, en légère baisse par rapport à l'exigence initiale qui avait été notifiée en avril 2018. Le Groupe BPCE a également reçu pour la première fois la notification de son exigence de MREL subordonné : elle a été fixée à un niveau équivalent à 19,5% des RWA à fin décembre 2017. ' Le Groupe BPCE continue à se situer très au-delà des exigences actualisées : le ratio de MREL total du groupe était de 29,1% sur la base des RWA de fin septembre 2019 (contre une exigence actualisée de 24,1% à fin septembre 2019) et le ratio de MREL subordonné du groupe (similaire au ratio de TLAC) était de 23,2% à fin septembre 2019 (contre une exigence de 19,4% à fin septembre 2019) '.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.28%