BPCE : a signé la Charte Numérique Responsable

Le groupe affirme ainsi son engagement pour une transition numérique éthique et écoresponsable. Il s'engage notamment à réduire son empreinte environnementale liée au numérique et à développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et durables.

Le Groupe BPCE s'engage à optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts environnementaux et leurs consommations, développer des services accessibles pour tous, inclusives et durables, diffuser des pratiques d'achats et d'usages numériques éthiques et responsables, contribuer à rendre le numérique mesurable, transparent et lisible et encourager à l'émergence de nouveaux comportements et valeurs.