BPCE : a réalisé une 2ème émission publique Green

(CercleFinance.com) - BPCE annonce avoir finalisé le 26 novembre 2019 le placement d'une émission de titres Senior préférés de 500 millions d'euros et de maturité 5 ans destinée à refinancer des actifs en énergie renouvelable. Le placement s'est effectué avec un carnet d'ordres largement supérieur au montant de l'émission rassemblant près de 100 investisseurs. ' Ce succès témoigne de la confiance accordée par les investisseurs à la signature BPCE et de l'appétit croissant du marché pour les obligations vertes ' indique le groupe. Nicolas Namias, directeur général Finances et Stratégie et membre du directoire du Groupe BPCE a déclaré : ' Avec ce nouveau Green Bond, le Groupe BPCE illustre la volonté de l'ensemble de ses établissements, Banques Populaires, Caisses d'Epargne, Natixis, BPCE Energeco, BPCE, de se mettre au service des énergies renouvelables et d'accompagner au mieux la transition énergétique '.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +0.19%