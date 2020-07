Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE a étudié l'opportunité d'acquérir les 30% qu'il ne possède pas dans Natixis Reuters • 17/07/2020 à 17:34









PARIS, 17 juillet (Reuters) - BPCE a étudié l'opportunité de racheter les 30% qu'il ne possède pas encore dans Natixis CNAT.PA , rapporte vendredi le Financial Times citant des sources proches du dossier. Selon le quotidien financier, BPCE a réfléchi à cette idée ces derniers mois avec plusieurs conseillers. Le projet n'en est toutefois qu'à ses prémices, rapporte le FT. BPCE n'a pas répondu aux demandes de commentaires formulées par Reuters tandis que Natixis a refusé de le faire. (Aakriti Bhalla et Maya Nikolaeva, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +4.12%