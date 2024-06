Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: vise plus d'efficacité grâce à une alliance avec Worley information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir formé une nouvelle alliance avec Worley -une société mondiale de services professionnels composée d'experts en énergie, produits chimiques et ressources- axée sur l'amélioration de l'efficacité et de la création de valeur au sein de l'organisation mondiale des projets sur sites de bp.



L'alliance doit permettre d'améliorer l'efficacité du capital dans les projets de sites, permettant d'économiser un montant initial estimé à 40 millions de dollars sur deux ans dans les endroits où Worley détient un contrat de services.



'Cette alliance augmente notre efficacité opérationnelle grâce à la centralisation, à la standardisation et à la simplification, nous aidant ainsi à accroître en toute sécurité la valeur de bp', a commenté Niall Maguire, vice-président des projets de site de bp





Valeurs associées BP 464.75 GBX LSE +0.44%