Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : veut toujours finaliser la vente d'actifs en Alaska Cercle Finance • 27/04/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - BP annonce qu'il reste déterminé à achever la vente de ses activités en Alaska à Hilcorp, souhaitant toujours conclure l'accord en juin 2020. BP et Hilcorp ont toutefois renégocié les conditions financières de l'accord après la récente baisse des prix du pétrole. Alors que le prix de vente reste inchangé à 5,6 milliards de dollars, la structure de l'accord et le phasage des paiements ont été modifiés, ajoutant une 'flexibilité' pour tenir compte de la volatilité des prix du pétrole, précise BP.

Valeurs associées BP LSE +1.36%