bp : Vestas désigné pour fournir des générateurs éoliens

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que Empire Offshore Wind, une joint-venture entre Equinor et bp, a sélectionné Vestas comme son fournisseur privilégié de générateurs d'éoliennes pour Empire Wind I & II, l'un des plus grands projets éoliens offshore aux États-Unis. Cet accord de fournisseur privilégié constitue une étape clé pour Empire Wind dans la réalisation de son objectif de fournir de l'énergie éolienne offshore à grande échelle à l'État de New York. L'accord verrait Vestas livrer 138 générateurs d'éoliennes V236-15MW avec une capacité de production totale d'environ 2 GW - pour les deux développements d'Empire Wind. Chaque rotation d'une turbine de 15 MW sera capable d'alimenter une maison new-yorkaise pendant environ 1,5 jour.

Valeurs associées BP LSE -0.40%