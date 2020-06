Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : vente des activités de pétrochimie à Ineos Cercle Finance • 29/06/2020 à 11:08









(CercleFinance.com) - BP annonce ce jour avoir accepté la vente de ses activités mondiales de pétrochimie à Ineos, pour un montant total de 5 milliards de dollars. 'La vente, prochaine étape stratégique de la réinvention de BP, renforcera encore le bilan et atteindra l'objectif de désinvestissements convenu un an plus tôt que prévu initialement', explique le groupe. La transaction doit être achevée d'ici la fin de l'année 2020.

Valeurs associées BP LSE +0.98%