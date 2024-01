Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: vent contraire pour le projet éolien Empire Wind 2 information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Equinor et bp ont annoncé hier soir avoir convenu avec la NYSERDA (l'Autorité de R&D énergétique de l'État de New York) de mettre fin à l'accord de certificat d'énergie renouvelable pour l'énergie éolienne offshore (OREC) du projet 'Empire Wind 2', un projet éolien offshore aux États-Unis avec une capacité de production potentielle de 1260 MW.



Selon le communiqué, cette décision reflète l'évolution des circonstances économiques à l'échelle de l'industrie et va permettre de ' repositionner un projet déjà mature pour poursuivre son développement en prévision de nouvelles opportunités d'achat '.



Cette décision repose notamment sur les conditions commerciales entraînées par l'inflation, les taux d'intérêt et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont empêché l'accord OREC existant d'Empire Wind 2 d'être viable.





