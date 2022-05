Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: va investir jusqu'à 18 Mds£ au Royaume-Uni d'ici 2030 information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - bp annonce son intention d'investir jusqu'à 18 milliards de livres sterling dans le système énergétique du Royaume-Uni d'ici la fin de 2030, contribuant ainsi à renforcer la sécurité énergétique du pays et à atteindre le 'zéro net'.



bp a également l'intention de continuer à investir dans le pétrole et le gaz de la mer du Nord, tout en réduisant ses émissions opérationnelles. La société réalise également 'une série d'investissements énergétiques à faible émission de carbone au Royaume-Uni', qui devraient créer des emplois et développer de nouvelles compétences et capacités.



'Nous sommes pleinement engagés dans la transition énergétique du Royaume-Uni - en fournissant une énergie locale fiable et, en même temps, en nous concentrant sur la transition vers le zéro émission' résume Bernard Looney, directeur général de bp.





