bp: va céder ses parts d'une raffinerie aux USA pour 300 M$

(CercleFinance.com) - bp a annoncé hier avoir conclu un accord pour vendre sa participation de 50 % dans la raffinerie bp-Husky Toledo dans l'Ohio à Cenovus, son partenaire de coentreprise dans l'installation.



Selon les termes de l'accord, Cenovus paiera 300 millions de dollars pour racheter la participation de bp dans cette raffinerie (qui peut traiter jusqu'à 160 000 barils de pétrole brut par jour), ainsi que la valeur des stocks.



Cenovis reprendra les opérations à son compte dès la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu plus tard en 2022.



bp et Cenovus concluront également un accord un accord de fourniture de produits pluriannuel.





