bp: utilise le navire d'installation éolienne de Maersk information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 11:10

(CercleFinance.com) - Empire Offshore Wind, une joint-venture entre Equinor et bp, a attribué un contrat à Maersk Supply Service pour l'affrètement de son nouveau navire d'installation éolienne (WIV) qui mettra en place les turbines Vestas V236-15MW du projet.



Maersk a développé le concept de ce navire d'installation. Le bateau devrait être prêt à fonctionner pour Empire Wind I et II au milieu des années 2020.



' Equinor travaille en étroite collaboration avec Maersk depuis plusieurs années sur le plateau continental norvégien, où nous avons utilisé plusieurs de leurs plates-formes autoélévatrices. Aujourd'hui, Equinor et bp sont ravis d'explorer de nouveaux horizons ensemble, avec le premier navire d'installation éolienne du genre ', a déclaré Mette H. Ottøy, directrice des achats.



Les projets Empire Wind 1 et 2, au large de la côte est des États-Unis, permettront d'accélérer la croissance rentable des énergies renouvelables et de concrétiser l'ambition d'Equinor d'installer 12 à 16 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030.



Le navire de Maersk sera soutenu par deux remorqueurs et barges nouvellement construits et exploités par Kirby Offshore Wind, une filiale de Kirby Corporation. Le concept garantit que le navire peut rester en service pendant que les barges transportent en continu des composants de turbine depuis le port d'escale.