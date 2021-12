Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: une offre sur la totalité de BP Midstream Partners information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition de la totalité du capital de BP Midstream Partners, sa filiale spécialisée dans l'exploitation de pipelines de pétrole brut et de gaz naturel.



Aux termes de l'accord, une entité américaine appartenant au groupe va lancer une offre d'achat sur l'ensemble des 47,8 millions d'actions que le géant énergétique ne détient pas encore.



La transaction - entièrement effectuée par échange de titres - prévoit le versement de 0,575 ADS bp pour chaque 'unité d'investissement' détenue par les actionnaires de BP Midstream Partners.



Dans un communiqué, bp justifie l'opération par son ambition de devenir un groupe énergétique 'intégré'.



En août dernier, le groupe avait déjà lancé une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions BP Midstream Partners qui étaient en circulation sur le marché.





Valeurs associées BP LSE -3.24%