bp : une offre énergétique 'à la demande' avec Infosys

(CercleFinance.com) - Le géant pétrolier britannique bp a annoncé jeudi avoir signé un protocole d'accord avec Infosys, le numéro deux indien des services informatiques, en vue du développement d'une offre commune dans le secteur de l'énergie. Ce service 'à la demande' (energy-as-a-service) vise à proposer aux municipalités et aux campus d'entreprise des solutions de bout en bout pour la gestion de leur parc énergétique. bp et Infosys expliquent qu'ils comptent notamment avoir recours à l'intelligence artificielle pour la fourniture d'électricité, de systèmes de chauffage et de climatisation et de solutions de mobilité à faibles émissions de carbone.

Valeurs associées BP LSE -0.25%