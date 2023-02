Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: une coentreprise pour l'éolien offshore en Corée information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - bp indique avoir formé avec Deep Wind Offshore une joint-venture pour développer des opportunités éoliennes offshore en Corée du Sud, pays qui vise près de 22% d'énergie provenant de sources renouvelables d'ici 2030.



Dans le cadre de leur accord, le groupe britannique a acquis une participation de 55% dans le portefeuille éolien offshore de Deep Wind Offshore, qui comprend quatre projets à travers la péninsule coréenne avec une capacité de production potentielle allant jusqu'à 6 GW.



Deep Wind Offshore dispose d'une équipe hautement compétente dans quatre bureaux à travers le pays. Son propriétaire Knutsen Group est actuellement l'un des plus gros clients des chantiers coréens dans le segment de la construction navale.





