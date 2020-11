Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : un projet d'hydrogène vert avec Ørsted Cercle Finance • 10/11/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - BP et Ørsted ont signé aujourd'hui une lettre d'intention dans le but de travailler ensemble au développement d'un projet de production à l'échelle industrielle d'hydrogène vert, baptisé projet Lingen Green Hydrogen. Dans ce cadre, les deux entreprises ont l'intention de construire un électrolyseur initial de 50 mégawatts (MW) ainsi que l'infrastructure associée, au sein de la raffinerie de BP Lingen, dans le nord-ouest de l'Allemagne. L'électrolyseur sera alimenté par l'énergie renouvelable générée par un parc éolien offshore d'Ørsted en mer du Nord et l'hydrogène produit sera utilisé dans la raffinerie. BP et Ørsted pourraient prendre une décision finale d'investissement (FID) début 2022 pour une mise en route du projet d'ici 2024.

Valeurs associées BP LSE +5.26%