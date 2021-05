Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : un portail en ligne en vue de l'appel d'offres ScotWind Cercle Finance • 11/05/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi la mise en ligne avec la compagnie allemande d'électricité EnBW d'un portail Internet destiné aux sous-traitants souhaitant les accompagner dans la participation à l'appel d'offres 'ScotWind', un gigantesque projet éolien prévu au large de l'Ecosse. Ce site servira de plateforme devant regrouper tous les contrats d'approvisionnement qui seront appelés à se présenter pour les fournisseurs au cas où l'offre de bp et EnBW venait à être retenue. Dans leur communiqué, les deux groupes disent tout particulièrement encourager les candidatures d'entreprises basées en Ecosse, ayant des activités importantes en Ecosse ou prévoyant de déménager leur siège social en Ecosse.

Valeurs associées BP LSE -1.73%